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Рубрика: В мире

Американцев, организовавших побег экс-главы Nissan, депортируют в Японию

Текст: Александр Ленин ("Российская газета", Токио)
Американские граждане, которых подозревают в организации побега из Японии экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, в скором времени могут предстать перед судом в Токио. Как сообщает местная пресса, в конце прошлой недели японские прокуроры вылетели в США, чтобы доставить бывшего бойца "зеленых беретов" 60-летнего Питера Тейлора и его сына Майкла на территорию островного государства.
Дерзкий побег экс-главы "Ниссан" Карлоса Гона (на фото) стал ударом по престижу судебной системы Японии. Фото: ЕРА Дерзкий побег экс-главы "Ниссан" Карлоса Гона (на фото) стал ударом по престижу судебной системы Японии. Фото: ЕРА
Дерзкий побег экс-главы "Ниссан" Карлоса Гона (на фото) стал ударом по престижу судебной системы Японии. Фото: ЕРА

Мужчины были задержаны в мае прошлого года в штате Массачусетс по запросу японских властей. Однако рассмотрение дела об их экстрадиции в Страну восходящего солнца затянулось. Адвокаты Тейлоров настаивали, что их подзащитные столкнутся в Японии с пытками и давлением. Несмотря на аргументы юристов, в сентябре прошлого года выдачу подозреваемых одобрил окружной суд Бостона, а в последующем и Верховный суд США. Госдепартамент также не стал возражать против передачи предполагаемых преступников в руки японского правосудия. Очевидно, что американцев ждут изнурительные судебные тяжбы в японской столице. На это время отца и сына Тейлоров, скорее всего, заключат в тюремные камеры. Мужчинам грозит реальный срок.

Фото: Josep LAGO / AFP
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Дерзкий побег Карлоса Гона из-под носа японской полиции, о котором писали все ведущие СМИ мира, стал большим ударом по престижу страны. В Токио теперь считают делом чести добраться как до самого бизнесмена, так и до его сообщников. Напомним, что Карлос Гон был задержан в ноябре 2018 года японской прокуратурой по обвинению в финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов. В ходе разбирательства бизнесмен был отпущен на свободу под залог и находился в своей токийской квартире.

В конце декабря 2019 года в неприметной одежде он вышел на улицу и на такси добрался до оживленного квартала Роппонги. Через некоторое время в одной из столичных гостиниц бизнесмен встретился со своими подельниками. Покинуть территорию островного государства Карлосу Гону помогли как минимум трое иностранцев. Помимо Майкла и Питера Тейлоров в списке фигурирует ливанский гражданин Джордж Зайек, который теперь также находится в международном розыске.

Тейлор-старший и Зайек под видом музыкантов заблаговременно прибыли в город Осака, забронировали гостиницу неподалеку от международного аэропорта Кансай и отправились в Токио. В японской столице они забрали Карлоса Гона и на скоростном поезде "синкансэн" вернулись в Осаку. В этот же день Карлос Гон, Майкл Тейлор и Джордж Зайек зашли в гостиницу в Осаке. Некоторое время спустя они покинули отель. Как могло показаться на первый взгляд, компания вышла из номера не в полном составе. Камеры зафиксировали Тейлора-старшего и Зайека с двумя тележками, на которых лежали объемные коробки из-под музыкального оборудования.

Они прибыли в аэропорт, прошли регистрацию и на частном бизнес-джете улетели в Стамбул. При этом их багаж не подвергался серьезному досмотру и не просвечивался рентгеном. По всей видимости, в одном из футляров находился Карлос Гон. В итоге беглый бизнесмен благополучно добрался до Турции. Там он пересел на другой борт, который доставил топ-менеджера в Ливан. За свои услуги, как утверждает пресса, Майкл и Питер Тейлоры получили около 1,3 миллиона долларов США. Сумма гонорара Зайека остается неизвестной.

Карлос Гон в настоящее время находится в безопасности в Ливане. Японские власти пытались договориться с Бейрутом о выдаче бизнесмена, однако их попытки оказались тщетными. Сам Карлос Гон неоднократно заявлял, что стал жертвой сговора высокопоставленных японских чиновников с представителями местного бизнеса. Бывший топ-менеджер утверждал, что не против предстать перед судом, однако в Японии он столкнулся с грубым нарушением своих прав. По словам Гона, заведенное в его отношении дело является обычным политическим преследованием.

Помимо этого, в Токио под арестом ждет своей участи американец Грег Келли, компаньон Карлоса Гона. Судебные слушания в его отношении, вероятно, будут идти еще долго. Предпринимателю грозит десятилетний срок.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Примечательно, что на прошлой неделе суд Турции приговорил высокопоставленного представителя частной авиакомпании MNG Jet Окана Касемана и двух пилотов к тюремному заключению за участие в незаконном вывозе Карлоса Гона из Японии. Все трое проведут в заточении как минимум четыре года и два месяца. Один из осужденных пилотов раскритиковал вынесенный в его отношении приговор. По его словам, это попытка Анкары и Токио сохранить лицо. Летчик посетовал, что никто из представителей японских иммиграционных и таможенных служб так и не был привлечен к ответственности. "В то время как Гон живет в комфортных условиях в Бейруте, моя жизнь оказалась разрушенной", - заявил турок.

Между тем

Верховный суд Токио в марте 2004 года отказался удовлетворить запрос США об экстрадиции японца Такаси Окамото, которого американцы обвиняли в промышленном шпионаже. Ученого подозревали в краже генетических материалов, которые касались исследований болезни Альцгеймера. Тогда японские власти впервые ответили Вашингтону отказом на запрос об экстрадиции своего гражданина.

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