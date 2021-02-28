Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море

Болгария не будет участвовать в маневрах НАТО Poseidon 21, которые начались в Черном море. Это связано с выявлением на двух кораблях ВМС республики случаев заболевания COVID-19, сообщило Радио Румынии.

"В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек, - цитирует ТАСС министра обороны и безопасности Болгарии Красимира Каракачанова. - О существующих сложностях мы уведомили румынских коллег".

Напомним, официальная церемония открытия маневров Poseidon 21 состоялась 27 февраля в румынском порту Констанца. Ранее в них планировалось участие семи стран альянса - Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

В маневрах задействовали минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. Также участвуют учебный корабль Sokullu Mehmet Pasa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik. Учения продлятся до шестого марта.