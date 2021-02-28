Действующий порядок техосмотра продлили до 1 октября

Сам текст документа ещё не опубликован. Но в сообщении говорится, что подписанное постановление продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Напомним, с 1 марта начинается реформа техосмотра. Вступают в силу поправки в закон о техосмотре, новый порядок его проведения. Диагностические карты становятся электронными, а само диагностирование будет сопровождаться фотофиксацией. Будут делаться две фотографии перед началом диагностики и после. Эти фото вместе с координатами места и временем съёмки будут также вноситься в диагностические карты.

Теперь реформа начнется, по сути, без автовладельцев, у которых необходимость ехать на пункт ТО отпала до октября.

Решение о переносе сроков было принято из-за опасений, что реформа вызовет транспортный коллапс. Пунктов ТО и их пропускной способности на всех не хватает. А без диагностической карты невозможно приобрести полис ОСАГО. Без полиса запрещено передвигаться по дорогам. Есть опасения, что пропускной способности пунктов ТО не хватит и на автобусы. В итоге встанет общественный транспорт.

Однако возможность пройти техосмотр до октября остается. Ведь очень высок риск, что в октябре сработает эффект отложенного спроса, все бросятся проходить ТО.