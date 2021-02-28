Эксперт напомнил, о чем нельзя сообщать сотрудникам банка

В последнее время участились звонки от якобы служб безопасности банков. И чаще всего это дело рук мошенников, поэтому нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками, советует юрист Дмитрий Константинов.

"При поступлении сомнительного звонка надо положить трубку. А после самостоятельно перезвонить в банк по проверенному номеру, - приводит пояснения специалиста "Прайм". - Основное правило безопасности - быть бдительным, поскольку мошенники придумывают все новые и новые способы изъятия накоплений у граждан".

Банк России ранее предупредил о новой схеме телефонного мошенничества. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, аферисты стали сообщать клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Под предлогом проведения разбирательства они выманивают у жертвы персональные данные, данные платежных карт, сведения об операциях по карте, а затем похищают деньги.

В финансовом учреждении напомнили, что банк не подает заявления в правоохранительные органы в отношении несанкционированных операций по картам. Если по телефону незнакомый человек ссылается на инициированный ЦБ РФ уголовный процесс - это злоумышленник.