Как при движении авто избавиться от налипающего на дворники снега

С перепадом температур и обильными снегопадами нередко случается, что стеклоочистители обрастают снежным и ледяным наростом. Эти "гири" препятствуют нормальной очистке лобового стекла, а иногда даже царапают "лобовуху" ледяными кромками. Делимся опытом, как избежать такой неприятной ситуации.

Обычно снег и лед покрывают щетки и каркас стеклоочистителей, когда стекло греется. В автомобилях, где предусмотрен подогрев зоны покоя щеток или всей площади лобового стекла, сначала не нарадуешься эффективному отогреванию, и соответственно увеличению зоны обзора, но очень скоро приходиться останавливаться на обочине, выходить из автомобиля и либо простукивать щетки о "лобовуху", либо соскребать с них наледь руками или скребком.

Такой сомнительной методе (остановка в плотном трафике или на скоростном шоссе, да еще и в снегопад могут быть небезопасны) есть альтернатива. Первое, что нужно сделать, это ограничить подачу тепла на лобовое стекло. Как минимум отключите электроподогрев и выключите на время климатическую установку, а как максимум - подайте на стекло охлажденный воздух. После такой манипуляции снег на лобовом быстро перестанет таять. Но вероятно, что вам все же придется остановиться, выйти и отбить наледь со щеток. Зато последующее налипание либо прекратится, либо значительно уменьшится.

Еще один действенный способ охладить стекло и сбить снежный налет - повысить скорость движения. Выберете маршрут, где можно разогнаться быстрее 60 км/ч, и проблему налипания опять-таки удастся минимизировать.

Стоит ли уничтожать снежно-ледяной налет, заливая стеклоочистители омывайкой? Можно, но результат в данном случае не всегда гарантирован. Шансов на успех тем больше, чем более низкая точка замерзания у спецсредства. И в этом случае предпочтительнее лить незамерзающую жидкость на стеклоочистители прямо из баклажки, а не распрыскивать ее их форсунок - эффект будет куда более ощутимым.

Даже лучший результат можно получить, если воспользоваться этиловым или изопропиловым спиртом, а также спецсредствами, предназначенными для размораживания (в них нет недостатка в специализированных магазинах), на худой конец - даже обычной водкой, которую опытные водители не случайно держат для таких ситуаций в автомобиле.

Помните, что спиртосодержащие жидкости имеет смысл разбрызгать не только на щетки, но и на обледеневшие участки лобового стекла (чаще всего обледеневают кромки "лобовухи" по его флангам, а вместе с ними и кончики стеклоочистителей).

Можно ли предотвратить налипание снега на щетки? Для этого существует такое высокоэффективное средство, как силиконовая смазка. Правильный алгоритм использования будет следующим. Перед заморозками или перепадом температур снимаем щетки и уносим на ночь домой. Там сначала моем и сушим, а потом берем универсальную силиконовую смазку в виде спрея и обрабатываем всю площадь стеклоочистителя, включая каркас и главное - резиновый элемент.

Здесь важно не переусердствовать. Устраивать из силикона море разливанное не нужно. Разбрызгиваем силикон умеренно, после чего не забываем тщательно протереть рабочую грань резинки. В противном случае на стекле останутся разводы, и это будет совершенно неоправданная жертва. И, кстати, эффект от обработки "дворников" силиконом сохраняется неделю, после чего следует повторить процедуру.

Можно ли предвосхитить обмерзание? Некоторые водители в качестве профилактической меры смачивают щетки "незамерзайкой" и другими размораживателями на ночь, чтобы с рабочей поверхности удалится лед и улучшилась эластичность резинок. Метод не сомнительный, но на деле не очень эффективный. За ночь такая "химия" улетучится.

Логичнее рекомендовать для таких сценариев скорее универсальную смазку WD-40 или другую водоотталкивающую смазку. Учтите только, что такими средствами смазывают шарниры и соединения, но не сами резинки.

В результате при отрицательных температурах конструктив "дворника" не замерзнет, соответственно, с налипанием ситуация тоже улучшится. Для резинок же, повторимся, предпочтительнее силикон.

В заключение обозначим то, чего точно не нужно делать. Прежде всего, не взирая на многочисленные советы из Сети, не используйте для очистки стеклоочистителей от наледи ни на парковке, ни в дороге горячую или теплую воду. В противном случае вода практически моментально замерзнет прямо на лобовом стекле, и вам придется долго бороться с последствиями.

При худшем раскладе, если на улице суровый минус, от перепада температур "лобовуха" может попросту треснуть. Кроме того, не стоит смазывать щетки стеклоочистителя моторным маслом. Наледь все равно будет образовываться, а оттирать масляные разводы с "лобовухи" вам придется скорее всего не один день.