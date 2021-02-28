В перечень автомобилей, облагающихся "налогом на роскошь", попали и вполне утилитарные автомобили, пользующиеся массовой популярностью. Теперь их владельцы будут платить повышенный налог.

Министерство промышленности и торговли подготовило обновленный перечень автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей. Всего в него вошло 1387 моделей машин. По сравнению с прошлым годом новый список увеличился на 87 автомобилей. Примечательно, что если раньше в нем были авто премиальных марок, то сейчас включены машины массового сегмента.

Список от 3 до 5 миллионов рублей пополнился тремя популярными в России моделями. А именно Skoda Kodiaq, Subaru Outback и даже таким сугубо утилитарным внедорожником, как Toyota Fortuner, который японский производитель считает бюджетной моделью. Но, как оказалось, не для нашего рынка.

Злую шутку с автовладельцами, которые явно не рассчитывали, что приобретают роскошь, сыграло резкое падения курса рубля и, как следствие, повышение стоимости автомобилей.

Возможно, в этой ситуации логичнее было бы пересмотреть нижний порог того, что считать роскошью.