В четверг 25 февраля Московский областной суд поставил точку в многолетнем противостоянии ФНС России и "Кубаньэнерго" со скандально известным сутяжником Константином Пономаревым. Последнему оставили в силе приговор: 10 лет и два месяца колонии, а также возмещение в бюджет около 12 миллиардов рублей неуплаченных налогов и пени с 2010 года.

Хитроумные схемы

Помимо суммы срок уклонения от уплаты налогов также стал своего рода рекордом. Пономарев неоднократно менял прописку, скрываясь от налоговой, и даже отбился от уголовных дел, инициированных СКР и ФНС, благодаря серии судебных процессов с заведомо ложными доносами о клевете. В результате в мотивировочную часть приговоров попадали нужные ему факты, например, указывалось, что он соблюдал налоговое законодательство и уплатил все налоги. Впоследствии эти решения были отменены, а в 2019 году суд признал его виновным в преступлении против правосудия за организацию нескольких таких процессов и приговорил к 8 годам колонии. Вскоре следствие завершило расследование и по основным преступлениям: покушение на мошенничество во время энергетической блокады Крыма в отношении "Кубаньэнерго" более чем на 5,4 миллиарда рублей и рекордной неуплате налогов на сумму более 9,7 миллиарда рублей.

Еще в 2010 году Пономарев получил от корпорации ИКЕА по внесудебному соглашению около 25 миллиардов рублей. Компания стала одной из первых жертв схемы с арендой дизельных генераторов, которые впоследствии участвовали и в деле "Кубаньэнерго". Полученные от шведской компании средства выпускник "плехановки", специализировавшийся ранее на оптимизации налогов, тут же перевел с подконтрольных ему компаний на личный счет. Однако ни налог на прибыль, ни НДС, а затем и НДФЛ как физлицо не уплатил.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" в ноябре 2020 года особо отмечал: "Наша задача - обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме". Так и произошло.

Пономарев неоднократно менял прописку, скрываясь от налоговой, и даже отбился от уголовных дел, инициированных СКР и ФНС. Впоследствии эти решения были отменены

СМИ писали, что суд первой инстанции также конфисковал у Пономарева 71 генератор.

Теперь главной интригой остается уголовное дело о мошенничестве в отношении ИКЕА. Оно находилось в производстве ГУ МВД России по ЦФО, но споткнулось о те же фейковые процессы о клевете, которые оправдывали Пономарева и в отношении шведов. О сути его споров с ИКЕА не раз писали средства массовой информации.

Пономарев против ИКЕА

"В 2006 году ИКЕА строила во Всеволожском районе Ленинградской области два очередных торговых комплекса, однако столкнулась с проволочками подключения мегамоллов к сетям "Ленэнерго", чем и воспользовался Пономарев", - рассказывал "РГ" адвокат шведского концерна Семен Шевченко. Контракт был подписан.

Кроме того, по его словам, Пономарев сумел найти общий язык с некоторыми техническими сотрудниками российского подразделения. В итоге в соглашение были включены пункты, предусматривающие оплату за аренду не по счетчику, то есть в зависимости от количества реально потребленной энергии, а в расчете на единицу мощности дизель-электростанций. При этом мощности предоставленных генераторов в разы превышали потребности ИКЕА.

В 2008 году ИКЕА решила вопрос с подключением к "Ленэнерго", не стала продлевать аренду и попросила Пономарева вывезти генераторы, что тот отказывался делать, используя самые разнообразные причины.

Конфликт обрастал судебными разбирательствами, спорами, встречами, переговорами и т.п. Его решение было найдено лишь в 2010 году. Шведский концерн был вынужден выплатить Пономареву аж 25 миллиардов рублей. В соответствии с соглашением об урегулировании спора, достигнутом благодаря участию заместителя министра экономического развития РФ Сергея Белякова, стороны полностью отказывались от дальнейших претензий друг к другу.

По словам Шевченко, Пономарев практически сразу нарушил взятые на себя обязательства. Как выяснилось впоследствии, у владельца дизель-генераторов была припасена очередная заготовка. Фирма Пономарева переуступила права требования некоему ООО "Рукон", за которым, как оказалось потом, стоит все тот же хозяин - Константин Пономарев. Вскоре "Рукон" предъявляет ИКЕА иск еще на 33 млрд рублей. Якобы за то, что компания пользовалась генераторами еще два года, когда Пономарев сам же отказывался их вывозить, утверждая, в частности, что они якобы неисправны.

"Все эти многомиллиардные претензии базируются на взаимоисключающих утверждениях. Как можно было пользоваться генераторами, если они были испорчены? А если не были испорчены, почему он их не вывез? Тем не менее абсурдные требования истца вновь стали предметом рассмотрения во многих судебных инстанциях", - восклицал адвокат.

По мнению юристов шведской компании, господин Пономарев, оказавшись в так называемой ситуации безнаказанности, фактически начал новую атаку на компанию. Раз за разом, невзирая на отказы, он требовал удовлетворения своего иска в 33 млрд рублей о долге за работу "неисправно-неработающего" оборудования в трех судебных инстанциях, и вот, наконец, в июне 2014 года Высший арбитражный суд вынес решение в пользу ИКЕА.

Представители шведской компании тогда заявляли, что намерены вывести на чистую воду как самого Пономарева, так и его партнеров.