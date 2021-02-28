Распоряжение губернатора Омской области от 26 февраля 2021 года № 18-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 4.1 пункта 7 после слов "с 15 по 28 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 1 по 14 марта 2021 года, с 15 по 28 марта 2021 года";

2) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

"7.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества (далее -перевозчик), которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, на период действия режима повышенной готовности на территории Омской области вправе принять решение об изменении данного маршрута в отношении пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту при условии наличия согласия на данные изменения со стороны уполномоченного органа, выдавшего свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, заинтересованных органов местного самоуправления города Омска и (или) муниципальных районов Омской области (городских поселений), в состав территории которых входят населенные пункты, расположенные по пути следования данного маршрута, полученного в порядке, установленном Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.";

3) в пункте 10:

- абзац первый подпункта 1 дополнить словами ", а также организуемых органами власти и (или) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, конгрессных, выставочных мероприятий (при условии предварительного уведомления не позднее чем за 3 дня до момента проведения таких мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области и выполнения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности")";

- в подпункте 2:

в абзаце первом слово "выставочных," исключить;

в абзаце втором слова "выставочных и" исключить;

4) подпункт 1 пункта И дополнить словами ", катков (ролледромов)";

5) в пункте 12:

- в подпункте 1:

в абзаце первом слова "по 1 марта 2021 года" заменить словами "по 1 апреля 2021 года";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"- компьютерных клубов, саун, спа-центров, массажных кабинетов, других аналогичных объектов, за исключением бассейнов, аквапарков, бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;";

- в подпункте 4:

слова "по 1 марта 2021 года" заменить словами "по 1 апреля 2021 года";

слова ", санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах" заменить словами "и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия";

- абзацы одиннадцатый - четырнадцатый исключить;

6) пункт 14 дополнить подпунктами 2.4 - 2.6 следующего содержания:

"2.4 ) в сфере предоставления мест для временного проживания обеспечить соблюдение требований, предусмотренных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)";

2.5) в сфере деятельности развлекательных (не спортивных) катков (ролледромов), расположенных в торговых центрах (комплексах), гипермаркетах, супермаркетах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), обеспечить соблюдение следующих требований:

- предварительное уведомление не позднее чем за 3 дня до момента возобновления деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;

- обеспечение организации "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и обязательным недопуском на такие объекты лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания;

- нахождение на катках (ролледромах) граждан исходя из нормы площади таких объектов не менее 4 кв. метров на 1 человека;

2.6) в сфере деятельности аквапарков обеспечить соблюдение следующих требований:

- предварительное уведомление не позднее чем за 3 дня до момента возобновления деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;

- соблюдение Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";";

7) в таблице приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности":

- абзац второй строки "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории" дополнить словами ", катков (ролледромов)";

- абзац второй строки "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" изложить в следующей редакции:

"2. Отказ от осуществления деятельности закрытых спа-центров, массажных кабинетов, других аналогичных объектов.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 2 марта 2021 года, подпункта 4, абзацев четвертого, пятого, восьмого и девятого подпункта 5, подпунктов 6 и 7 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 10 марта 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







