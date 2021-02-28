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28.02.2021 13:38
Рубрика: Легковые авто

Опубликовано постановление о продлении срока действия диагностических карт

Текст: Владимир Баршев
Срок действия диагностических карт продлили на полгода. На сайте правительства опубликовано соответствующее постановление.

Срок действия диагностических карт, у которых этот срок истекает с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода, но не менее, чем до 1 октября. То есть, если карта заканчивает действовать 2 марта, то техосмотр надо будет пройти 1 октября. Если ее срок истекает 30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года.

Тем автомобилистам, возраст машин которых достиг четырех лет, придется пройти техосмотр по новым правилам. Но таких не очень много.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Продление карт происходит автоматически. То есть страховщики продадут полис без проблем с указанием номера той карты, что есть на руках.

Однако это постановление не отменяет начала реформы техосмотра, которая стартует с 1 марта. С этой даты вступают в силу поправки в закон о техосмотре, новый порядок его проведения. Диагностические карты становятся электронными, а само диагностирование будет сопровождаться фотофиксацией. Будут делаться две фотографии перед началом диагностики и после. Эти фото вместе с координатами места и временем съёмки будут также вноситься в диагностические карты.

Теперь реформа начнётся, по сути, без автовладельцев, у которых необходимость ехать на пункт ТО отпала до октября.

Решение о переносе сроков было принято из-за опасений, что реформа вызовет транспортный коллапс. Пунктов ТО и из пропускной способности на всех не хватает. А без диагностической карты невозможно приобрести полис ОСАГО. Без полиса запрещено передвигаться по дорогам. Есть опасения, что пропускной способности пунктов ТО не хватит и на автобусы. В итоге встанет общественный транспорт.

Фото: iStock
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Однако возможность пройти техосмотр до октября остаётся. Благодаря тому, что постановление предусматривает увеличение срока действия диагностических карт на полгода, эффект отложенного спроса сработает мягче. Скорее всего, очереди в октябре на техосмотр будут, но не такие катастрофические, как можно было ожидать, если бы действие всех карт перенесли на 1 октября.

Напомним, что с 1 марта также меняется порядок прохождения техосмотра автобусов. Теперь он будет проводиться с участием сотрудников ГИБДД. Но благодаря этому постановлению, вряд ли владельцы автобусов повезут свои машины на ТО до 1 октября, раз их диагностические карты остаются действующими.