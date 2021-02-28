Перевозчик направил письмо в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 11 февраля в виде проекта внесения изменений в Воздушный кодекс России, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на документ. В АЭВТ были намерены рассмотреть инициативу в конце февраля, после того как соберут мнения авиакомпаний, указывает издание.

"До полного восстановления авиасообщения данная инициатива в актуальной повестке не стоит", - сообщили "РГ" официальную позицию в минтрансе.

Идею в отрасли обсуждали еще раньше. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика, авиакомпания действительно поднимала этот вопрос во время массовой отмены рейсов из-за пандемии. Тогда и предлагалось ввести новый тариф, который позволил бы перевозчикам самостоятельно пересаживать пассажиров на другие - более ранние или поздние рейсы. А сейчас эта идея уже вроде бы неактуальна.

На запрос "РГ", действительно ли "Аэрофлот" предлагал ввести "негарантированные" билеты и отказался ли от этой идеи сейчас, в авиакомпании не ответили.

Пока об обсуждаемой инициативе также известно, что предполагалось предусмотреть возможность компенсации неудобств пассажирам, но не всем. Например, не заплатят, если об изменениях условий поездки авиакомпания предупредит пассажира не менее чем за две недели по поездки. При этом пассажирам пообещали экономию на новом тарифе в 2%.

Экономию пассажиры вряд ли заметят, так как при динамическом ценообразовании сложно проследить, по какой стоимости в итоге авиакомпании продают билеты, говорит председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. В каком-то виде эта идея в итоге может быть реализована. Но на практике придется уточнять, например, как уведомлять пассажира о переносе вылета, что будет, если, скажем, его телефон окажется вне зоны действия сети. При этом Янков напоминает, что ранее "Аэрофлот" был инициатором введения невозвратных билетов, а затем безбагажных тарифов.

Хотя идея введения "негарантированных" билетов действительно сейчас неактуальна, какие-то ее элементы вполне могут быть воплощены в жизнь в будущем, соглашается глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Более того, подобные предложения уже существуют на рынке, отмечает он. Также используют авиакомпании овербукинг, когда билетов на рейсы больше, чем есть мест. Расчет на то, что часть пассажиров на посадку не явятся. Овербукинг, повышение гибкости в управлении маршрутной сетью требуется погрузить в какие-то нормативные рамки, говорит Пантелеев. "Сегодня в законодательстве это явление вообще отсутствует. Пассажиры в данном случае бесправны", - поясняет он. Но если авиакомпании хотят получить дополнительные возможности, они должны принимать на себя и новые обязательства перед пассажирами, заключает эксперт.