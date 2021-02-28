Новости

В Москве трое детей пострадали при падении с аттракциона 19:19
Житель Геленджика установил рекорд России по одиночному заплыву 19:05
Метеор осветил небо над десятью провинциями Турции 19:04
В Москве оборвался аттракцион с детьми 18:59
Турция продлила требование о въезде с отрицательным тестом на коронавирус 18:32
Головин сравнялся с Неймаром по системе "гол+пас" в сезоне 18:32
Эмблема миссии метеоспутника "Арктика-М" порвалась из-за ураганного ветра 18:13
РАН предлагает в Национальный корпус русского языка добавить молодежный раздел 18:11
В Москве подвели итоги первого чемпионата сочинений "Своими словами" 18:04
В Турции этим летом ожидается очень много комаров 17:59
Спартаковец Зобнин извинился перед одноклубниками за свое удаление 17:51
Победитель "Кинотавра" впервые купился в прокате 17:48
Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство 17:42
Городские службы столицы продолжают убирать снег с улиц 17:29
Курс биткоина обновил трехнедельный минимум 17:12
В Крыму ответили на "сочувственные" заявления Порошенко 16:37
Пенсионерка из Твери отдала мошенникам два миллиона рублей 16:25
Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ 16:14
Известный гонконгский актер Нг Ман-Тат умер от рака 16:11
Джордж Клуни и Джулия Робертс опять снимутся вместе 16:05
Фигурист Семененко одержал победу в финале Кубка России 15:58
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области 15:58
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море 15:56
В Госдуме рассказали о реализации инициативы о фиксации обещаний депутатов 15:45
Евразия оцифрует данные о геноциде мирного населения в зоне оккупации СССР 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
28.02.2021 18:12
Рубрика: Экономика

Идея носится в воздухе

Будут ли в России продавать "негарантированные" авиабилеты?
Текст: Евгений Гайва
В авиаотрасли обсуждают введение специального тарифа, по условиям которого авиакомпании смогут менять дату, рейс, маршрут и класс обслуживания без согласования с пассажиром. Такую инициативу якобы сначала выдвинул, а затем сам же ее отозвал "Аэрофлот". Отдельные элементы идеи вполне могут быть реализованы, считают эксперты.
До восстановления авиасообщения новый спецтариф в актуальной повестке не стоит, заверил минтранс. Фото: Сергей Куксин/ РГ До восстановления авиасообщения новый спецтариф в актуальной повестке не стоит, заверил минтранс. Фото: Сергей Куксин/ РГ
До восстановления авиасообщения новый спецтариф в актуальной повестке не стоит, заверил минтранс. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Перевозчик направил письмо в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 11 февраля в виде проекта внесения изменений в Воздушный кодекс России, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на документ. В АЭВТ были намерены рассмотреть инициативу в конце февраля, после того как соберут мнения авиакомпаний, указывает издание.

Фото: istockphoto
Минтранс рассмотрит предложение вносить правки в авиабилеты бесплатно

"До полного восстановления авиасообщения данная инициатива в актуальной повестке не стоит", - сообщили "РГ" официальную позицию в минтрансе.

Идею в отрасли обсуждали еще раньше. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика, авиакомпания действительно поднимала этот вопрос во время массовой отмены рейсов из-за пандемии. Тогда и предлагалось ввести новый тариф, который позволил бы перевозчикам самостоятельно пересаживать пассажиров на другие - более ранние или поздние рейсы. А сейчас эта идея уже вроде бы неактуальна.

На запрос "РГ", действительно ли "Аэрофлот" предлагал ввести "негарантированные" билеты и отказался ли от этой идеи сейчас, в авиакомпании не ответили.

Пока об обсуждаемой инициативе также известно, что предполагалось предусмотреть возможность компенсации неудобств пассажирам, но не всем. Например, не заплатят, если об изменениях условий поездки авиакомпания предупредит пассажира не менее чем за две недели по поездки. При этом пассажирам пообещали экономию на новом тарифе в 2%.

Экономию пассажиры вряд ли заметят, так как при динамическом ценообразовании сложно проследить, по какой стоимости в итоге авиакомпании продают билеты, говорит председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. В каком-то виде эта идея в итоге может быть реализована. Но на практике придется уточнять, например, как уведомлять пассажира о переносе вылета, что будет, если, скажем, его телефон окажется вне зоны действия сети. При этом Янков напоминает, что ранее "Аэрофлот" был инициатором введения невозвратных билетов, а затем безбагажных тарифов.

ВС объяснил, кто сможет вернуть деньги за отмененные из-за COVID авиарейсы

Хотя идея введения "негарантированных" билетов действительно сейчас неактуальна, какие-то ее элементы вполне могут быть воплощены в жизнь в будущем, соглашается глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Более того, подобные предложения уже существуют на рынке, отмечает он. Также используют авиакомпании овербукинг, когда билетов на рейсы больше, чем есть мест. Расчет на то, что часть пассажиров на посадку не явятся. Овербукинг, повышение гибкости в управлении маршрутной сетью требуется погрузить в какие-то нормативные рамки, говорит Пантелеев. "Сегодня в законодательстве это явление вообще отсутствует. Пассажиры в данном случае бесправны", - поясняет он. Но если авиакомпании хотят получить дополнительные возможности, они должны принимать на себя и новые обязательства перед пассажирами, заключает эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир