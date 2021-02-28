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28.02.2021 17:42
Рубрика: Спорт

Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство

Текст: Артем Локалов

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал поражение своей команды в матче с "Рубином" (0:2).

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Мы не сделали все, что от нас зависит, особенно в атаке. У соперника было три момента, и они забили дважды. Нам надо прибавлять. Если будем продолжать играть так и дальше, ни о каком чемпионстве говорить не стоит, - сказал Промес.

Напомним, на этой неделе 29-летний голландец вернулся в "Спартак", за который играл ранее с 2014 по 2018 год. Это был первый его матч после возвращения.

"Спартак", проиграв "Рубину", упустил возможность подняться на второе место в таблице и занимает на данный момент четвертую строчку.

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