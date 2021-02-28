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28.02.2021 16:02
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл на своем поле "Рубину"

Текст: Артур Нанян
В матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" принимал казанский "Рубин". Победу одержали гости - 2:0.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Эту игру спартаковские болельщики с ждали с нетерпением: в ней могло состояться возвращение Квинси Промеса.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
"Зенит" в большинстве не удержал победу в домашнем матче против "Ростова"

Бывший лидер "красно-белых" на неделе вернулся из "Аякса", и, проведя всего пару тренировок, попал в стартовый состав на поединок с "Рубином".

В первом тайме команды создали не так много опасных моментов, как хотелось бы. Зато до перерыва произошло удаление: это полузащитник хозяев Роман Зобнин получил две желтые карточки за фолы против Хвичи Кварацхелии и Дениса Макарова, в результате чего арбитр Сергей Лапочкин удалил его.

В самом начале второй половины "Рубин" воспользовался большинством: с передачи Кварацхелии восьмой мяч в сезоне забил Джордже Деспотович. Впрочем, уже на 71-й минуте Лапочкин удалил казанца Оливера Абильгора. Через несколько минут Александр Соболев забил, но гол был отменен из-за офсайда. А окончательный счет уже в самой концовке установил Деспотович - 2:0.

"Спартак" проиграл и упустил возможность выйти на второе место. Ну а "Рубин" с 31 набранным очком сравнялся с "Локомотивом", которой занимает шестую позицию.

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