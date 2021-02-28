"Спартак" проиграл на своем поле "Рубину"

В матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" принимал казанский "Рубин". Победу одержали гости - 2:0.

Эту игру спартаковские болельщики с ждали с нетерпением: в ней могло состояться возвращение Квинси Промеса.

Бывший лидер "красно-белых" на неделе вернулся из "Аякса", и, проведя всего пару тренировок, попал в стартовый состав на поединок с "Рубином".

В первом тайме команды создали не так много опасных моментов, как хотелось бы. Зато до перерыва произошло удаление: это полузащитник хозяев Роман Зобнин получил две желтые карточки за фолы против Хвичи Кварацхелии и Дениса Макарова, в результате чего арбитр Сергей Лапочкин удалил его.

В самом начале второй половины "Рубин" воспользовался большинством: с передачи Кварацхелии восьмой мяч в сезоне забил Джордже Деспотович. Впрочем, уже на 71-й минуте Лапочкин удалил казанца Оливера Абильгора. Через несколько минут Александр Соболев забил, но гол был отменен из-за офсайда. А окончательный счет уже в самой концовке установил Деспотович - 2:0.

"Спартак" проиграл и упустил возможность выйти на второе место. Ну а "Рубин" с 31 набранным очком сравнялся с "Локомотивом", которой занимает шестую позицию.