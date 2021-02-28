Промес выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Рубина" на матч 20-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Главная новость - появление на поле с первых минут Квинси Промеса, вернувшегося в "Спартак" на этой неделе. Он провел лишь несколько тренировок с "красно-белыми" после перехода из амстердамского "Аякса". Джордан Ларссон пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

Полностью стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Павел Маслов, Георгий Джикия, Айртон, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин, Эсекьель Понсе, Квинси Промес, Александр Соболев.

У "Рубина" сыграют: Юрий Дюпин, Илья Самошников, Карл Старфельт, Филип Уремович, Александр Зуев, Оливер Абильгор, Олег Шатов, Леон Мусаев, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Джордже Деспотович.

В турнирной таблице "Спартак" идет на четвертом месте с 35-ю очками, но в случае победы над казанцами может подняться на второе место. "Рубин" расположился на десятой позиции с 28-ю очками.