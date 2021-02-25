В "Спартаке" назвали сумму трансфера Промеса

"Это было очень непросто. Все проходило очень долго и тяжело. 15 минут назад мы подписали контракт. Сейчас Квинси - игрок "Спартака". Мы позавчера не были уверены, что трансфер состоится. Мы справились со всеми сложностями", - сказал управляющий директор клуба Евгений Мележиков на пресс-конференции.

Он также озвучил сумму, которую "Спартак" заплатит за игрока.

"Сумма трансфера - 8,5 млн евро. Про бонусы не буду говорить, это зависит от выступления команды", - отметил Мележиков.

По словам управляющего директора команды, все риски, связанные с трансфером Промеса, застрахованы. Это касается и уголовного дела, которые было возбуждено против футболиста на родине. Как ранее сообщали нидерландские СМИ, Промес ранил ножом одного из родственников. Игрок был задержан, но затем отпущен на свободу.