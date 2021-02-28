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28.02.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Текст: Владислав Куликов

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Алексей Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

Фото: Константин Завражин
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"Согласно установленному режиму, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд", - уточнил Алексей Мельников РИА Новости.

Колонию, где Алексей Навальный будет отбывать наказание, местные жители называют строгой с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины. Исправительная колония №2 расположена в черте небольшого города Покров Владимирской области, в нескольких сотнях метров от нее находятся жилые частные дома. От Москвы по Горьковскому шоссе до учреждения можно доехать за пару часов.

Местные жители сообщили, что ИК-2 занимается исправлением "первоходов" - осужденных, впервые оказавшихся в местах лишения свободы. Они также указывают, что в колонии исключена возможность обзавестись мобильным телефоном. Так что нелегальная связь исключена. Заключенные могут звонить на волю при помощи таксофона, но часто прибегнуть к этой услуге не получится.

"Сотрудники колонии требуют, чтобы заключенные в целом строго соблюдали дисциплину, беспрекословно следовали уставу. В ином случае им грозят замечания, из-за которых человеку могут отказать в УДО", - рассказал один из собеседников агентства.

Как добавляет ТАСС, Алексей Навальный сможет работать на швейном или токарном производстве, а также на кухне или в библиотеке. "Навальный может быть трудоустроен в колонии, для этого там есть все условия. Он может работать токарем либо шить маски после прохождения обучения, либо стать библиотекарем, а также поваром", - сказал собеседник агентства.

Напомним, суд в Москве заменил Навальному условный срок на реальный за многочисленные нарушения условий отбывания наказания. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному предстоит провести в колонии 2,5 года.

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