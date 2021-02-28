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Рубрика: Культура

Омский театр посвятил мюзикл врачам, перенесшим COVID-19

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Омский музыкальный театр Фото: Омский музыкальный театр
Фото: Омский музыкальный театр

Омский музыкальный театр дает премьеру. Чеховская "Попрыгунья" обретает современный ракурс. Режиссер считает, что тема неоцененного труда врачей в условиях пандемии востребована, как никогда. Еще одна причина - рекомендации - на время ограничений отказаться от массовых сцен.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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В театре постановку по мотивам рассказа классика Антона Чехова считают весьма своевременной.

- Как когда-то чеховский Дымов пожертвовал жизнью ради спасения больного. Сегодня то же самое делают омские врачи, - говорит главный режиссер Александр Лебедев. - Я сам тяжело переболел коронавирусом. Поэтому об опасности "ковида" знаю не понаслышке. И преклоняю колени перед мужеством и профессионализмом медиков.

Старшему поколению рассказ "Попрыгунья" хорошо знаком: когда-то его изучали в средней школе. В 1955 году появилась экранизация этого произведения, где главные роли и исполнили Людмила Целиковская и Сергей Бондарчук.

По сюжету героиня - поклонница богемной жизни Ольга Ивановна - выходит замуж за обыкновенного врача, но не изменяет своим привычкам. Не пропускает светских вечеринок, презентаций, приглашает в дом многочисленных гостей, главным образом выдающихся. В погоне за очередной знаменитостью теряет голову. И совсем не интересуется мужем, который тем временем преуспевает в профессии, становится выдающимся врачом. А потом, спасая больного ребенка, умирает. Узнав, кого она потеряла, "Попрыгунья" хватается за голову. Но уже ничего не исправить.

- В спектакле Ольга Ивановна приходит к нам одна, а уходит совершенно другая. Поэтому играть эту роль очень интересно, - призналась актриса Кристина Демина.

Жанр новой постановки - мюзикл. На сцене - шесть актеров, которые постоянно перевоплощаются в разных героев. Музыку к спектаклю написал композитор из Санкт-Петербурга Антон Конопелько, который прежде увлекался роком.

Премьера "Попрыгуньи" назначена на 27-28 февраля.

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