Подозреваемым в обрушении на норильской фабрике избрали меру пресечения: двое в СИЗО, двое - под домашним арестом и один - под подпиской о невыезде.

Суд согласился с доводами следствия и арестовал главного инженера и начальника отдела технического надзора Норильской обогатительной фабрики. Директора фабрики и начальника дробильного цеха изолировали на дому. Что касается сотрудника подрядной организации, занимавшейся ремонтом конструкций, то суд счел, что его можно оставить на свободе.

Напомним, в ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушились несущие конструкции в одном из цехов. Погибли три человека. Следствие уверено, что менеджмент предприятия еще в 2018 году знал, что конструкции дробильного цеха находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта. Уже тогда было соответствующее заключение технических специалистов и рекомендации по срокам реконструкции. Ремонт начали только в феврале этого года. В ходе монтажных работ частично обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающие к нему галереи дробильного цеха. При этом, по словам видевших эти сооружения, никто даже не сомневался, что они ветхие и могут рухнуть в любой момент.

В Норильске допрошены уже более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз. Уголовное дело возбуждено СК России по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Между тем прокуратура заявила, что изучит и действия сотрудников Ростехнадзора, которые тоже знали о состоянии дел на фабрике. Как заявил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, надзорный орган выдавал компании соответствующее предписание в 2017 году. Но должным образом там не проконтролировали его выполнение.