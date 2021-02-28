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Рубрика: Происшествия

Перестрелку и нападение на полицейского в Дагестане показали на видео

Текст: Николай Грищенко

Перестрелка на улице Железнодорожной в Махачкале, в ходе которой оказался ранен полицейский и один из стрелков попала на видео.

В ролике пресс-службы МВД республики показаны кадры не только действий сотрудников полиции, но и место инцидента. На них видно, что один из злоумышленников произвел в патрульных не менее трех выстрелов из пистолета Макарова.

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Напомним, что 27 февраля около 20:00 наряд полиции попытался остановить двух молодых людей для проверки документов. Однако один из них достал оружие и выстрелил в полицейского, пуля попала в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен.

Другой 25-летний житель поселка Семендер попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

"Раненый нападавший, как и раненый сотрудник, госпитализированы в медучреждение. Проводится проверка и сбор материала", - говорится в сообщении МВД.

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