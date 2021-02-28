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28.02.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

Стрелявший в полицейских житель Дагестана умер в больнице

Текст: Наталья Коротченко

В Махачкале 25-летний местный житель, напавший на полицейских с травматическим пистолетом, скончался в больнице от ранения.

Перестрелка в Махачкале попала на видео

Перестрелка произошла 27 февраля возле ресторана по улице Железнодорожной. По факту посягательства на жизнь правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает СК РФ по Дагестану.

Как ранее писала "РГ", наряд полиции попытался остановить двух молодых людей для проверки документов. Один из них достал оружие и выстрелил в полицейского, пуля попала в левое плечо. Ответным огнем нападавший был ранен.

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