"Краснодар" в меньшинстве спас игру с "Уралом" в РПЛ

"Краснодар" дома в заключительном матче 20-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга - 2:2 (1:0). Дубль в составе гостей сделал польский полузащитник Рафал Августиняк. Хозяева поля, которые с 34-й минуты играли в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова, усилиями Реми Кабелла сравняли счет в самом конце встречи.

Февраль для "быков" выдался кошмарным: три поражения подряд от загребского "Динамо" и "Сочи" привели к вылету "быков" сразу из Лиги Европы и Кубка России. У кубанцев осталось теперь только первенство страны, в котором на данный момент они занимают лишь девятое место. Уральцы же в новом году не провели еще ни одной официальной встречи - их гостевой поединок 1/8 финала Кубка России с "Уфой" из-за мороза перенесен на 3 марта.

Не исключено, что именно поэтому южане (причем, даже без своих ведущих легионеров - Кабелла, Вандерсона, Вильены и травмированного Берга) в дебюте буквально вдавили гостей в их штрафную, принявшим в своем излюбленном стиле проводить изящные комбинации. После одной из них удар Сулейманова из центра штрафной Годзюр парировал, но полузащитник добил мяч в пустые ворота - 1:0, 12-я минута.

"Урал" все-таки постепенно пришел в себя. Оказавшийся перед воротами Погребняк, неловко наступил на мяч. Однако крайне несчастливый месяц явно не хотел "отпускать" от себя краснодарцев. Ситуация в поединке неожиданным образом изменилась: сначала получил травму и покинул поле левый защитник Чернов (его заменил 29-летний камерунский новичок Ойонго, только что перешедший из французского "Монпелье"), а на 34-й минуте за второй "горчичник" был удален с поля правый защитник Смольников.

Численный перевес тут же мог реализовать Погребняк, но с трех метров попал в 19-летнего голкипера хозяев Агкацева.

Любопытно, но дебютный отрезок камерунца уложился всего в 11 минут: после перерыва его заменил центральный защитник Мартынович. Что, впрочем, не очень помогло в построении оборонительных действий. Польский полузащитник уральцев Августиняк получил мяч возле левого угла штрафной, спокойно прицелился и пробил в ближний угол. Голкипер хозяев свою команду не выручил - 1:1, 52-я минута.

Вскоре Мартынович неудачно сыграл при навесе, а следом Кайо вынес мяч прямо на Августиняка, который с лета с линии штрафной красиво послал его в правый угол - 1:2, 59-я минута.

"Краснодар", выпустив Вандерсона, Вильену и Кабелла, попытался наладить атакующие действия, но они никак в меньшинстве не получались. А тут еще и Панюков едва не попал издали в пустой дальний угол ворот "быков".

В концовке встречи хозяева все-таки организовали штурм ворот уральцев, но Кабелла и Вильена не забили из довольно выгодных положений. И все-таки Кабелла после классного паса Вильены послал мяч в сетку головой с четырех метров на 85-й минуте - 2:2.

Кстати, следующий поединок в чемпионате России "Краснодар" проведет в Москве 7 марта против "Спартака", который также неудачно начал этот год и явно жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками.