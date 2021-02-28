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28.02.2021 16:37
Рубрика: Власть

В Крыму ответили на "сочувственные" заявления Порошенко

Текст: Семен Тихий (Симферополь)
Гглава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Гглава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Гглава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Власти Крыма прокомментировали заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко, в которых он посочувствовал жителям полуострова из-за проблем с водой и электричеством.

Фото: iStock
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Ранее Порошенко написал в Twitter несколько постов о республике. В том числе он заявил о том, что ему жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой и электроэнергией, что их обманули и "манны небесной российская власть не обеспечила".

Юрий Гемпель предложил Порошенко "оставить свои сочувствия при себе".

- Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы, хватит уже устраивать политический цирк, - сказал Гемпель. - Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов.

Ранее, напомним, сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ президента США признавать принадлежность Крыма. "Уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить", - заявил политик.

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