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28.02.2021 11:17
Рубрика: Общество

В сочинском "Сириусе" откроется спортивный парк на берегу моря

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В июне этого года в образовательном центре "Сириус" на одноименной федеральной территории для жителей и гостей откроется городской спортивный парк.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрия Савина.

По его словам, парк расположится на берегу Черного моря, напротив малой ледовой арены "Шайба". Там будут площадки для футбола, баскетбола, стритбола, пляжного волейбола, танцев, фитнеса, два бассейна, современные уличные тренажеры для кроссфита и воркаута, амфитеатр и пространство для концертов, встреч и лекций.

Кроме того, в парке оборудуют раздевалки, душевые и медицинский пункт. Общая площадь составит около 45 тысяч квадратных метров.

Кстати, при разработке спортивного парка создатели учли опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Справка "РГ"

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина. Каждый месяц в "Сириус" съезжаются до 800 детей от 10 до 17 лет со всех регионов страны. В 2020 году сочинский округ, где расположен образовательный центр "Сириус", стал первой федеральной экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом, территорией в России.

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