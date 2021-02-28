Регулятор США одобрил к применению еще одну вакцину от COVID-19

К "экстренному" применению одобрена вакцина от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении медицинского регулятора США.

Сообщается, что данный препарат требует только одной инъекции. Компания рассчитывает поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня, пишет РИА Новости.

Добавим, что теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna. Страна до сих пор остается мировым лидером не только по числу заболевших коронавирусом, но и по количеству летальных исходов.

В США инфицировано уже 28 миллионов 552 тысячи 577 человек. Число жертв болезни превысило 500 тысяч человек. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован второго января - почти 300 тысяч человек. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости коронавирусом в стране.