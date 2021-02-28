В Госдуме рассказали о реализации инициативы о фиксации обещаний депутатов

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании.
Избиратели этого ждут, уверен Исаев. "Часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, - пояснил он, - а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями".
От депутата, подчеркнул он, ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей. В связи с этим целесообразно установить, что "депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств".
По словам парламентария, все фракции ГД должны обсудить эту идею. Данное положение, считает он, может быть прописано либо в законе, либо в думском регламенте.