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Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о реализации инициативы о фиксации обещаний депутатов

Текст: Татьяна Замахина
Чтобы зафиксировать предвыборные обещания перед избирателями, депутаты Госдумы могут начать публиковать отчеты о проделанной в этом направлении работе. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Избиратели этого ждут, уверен Исаев. "Часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, - пояснил он, - а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями".

От депутата, подчеркнул он, ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей. В связи с этим целесообразно установить, что "депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств".

По словам парламентария, все фракции ГД должны обсудить эту идею. Данное положение, считает он, может быть прописано либо в законе, либо в думском регламенте.

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