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Рубрика: В мире

В лагере беженцев в Сирии вспыхнул пожар

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает сирийское государственное агентство новостей САНА со ссылкой на источники.

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По данным агентства, возгорание возникло в результате взрыва газовой плиты, пламя охватило несколько палаток. "Получившие ожоги средней и сильной тяжести жители лагеря были доставлены в больницы провинции Эль-Хасака", - со ссылкой на агентство пишет РИА Новости.

По предварительным данным, причиной пожара стало использование некачественного топлива для обогрева жилищ. Ранее эксперты ООН призвали 57 государств репатриировать своих граждан, находящихся в лагерях для беженцев Аль-Холь и Родж в Сирии.

По оценкам ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж сейчас находятся свыше 64 тысяч человек, большинство из них - это женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии. Независимые эксперты ООН в области прав человека направили официальные письма властям государств, чьи граждане, как предполагается, находятся в этих лагерях.

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