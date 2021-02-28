В отсутствие Игоря Акинфеева ЦСКА уступил в дерби "Локомотиву"

На выходных матчами 20-го тура возобновился сезон в российской Премьер-лиге (РПЛ). Одним из центральных событий стало противостояние между "Локомотивом" и ЦСКА. Сильнее оказались хозяева - 2:0.

За несколько дней до дерби армейцы понесли серьезную потерю: из-за болезни от команды был изолирован многолетний страж ворот и капитан Игорь Акинфеев. "Красно-синим" пришлось срочно возвращать из аренды Илью Помазуна, который ранее провел в чемпионате за ЦСКА лишь два матча.

Прямой вины Помазуна в пропущенных мячах, справедливости ради, нет, но все же потеря Акинфеева сказалась на его партнерах. Гости в целом выглядели не очень убедительно, хотя по составу они в чем-то даже превосходили соперника. Марио Фернандес, Никола Влашич, звездный новичок ЦСКА Хосе Саломон Рондон - все они появились на поле с первых минут.

Пропустив два мяча еще до перерыва, во второй половине "красно-синие" едва не вернули интригу, но Влашич не реализовал пенальти. В результате армейцы не воспользовались осечкой "Зенита", сыгравшего дома вничью 2:2 с "Ростовом", и не сумели приблизиться к лидеру.

- Не сказал бы, что все шло не так. Мы достаточно неплохо действовали, особенно во втором тайме. "Локомотив" мало что создал в атаке, за исключением двух голов, - считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Причем второй мяч - удар с дистанции. К сожалению, не забиваем много пенальти. Наверное, это позволило бы нам вернуться в игру. Тем не менее мне понравилось, как мы отреагировали на счет 0:2.

Безусловно, дерби не могло обойтись без эмоций. После назначения пенальти в ворота своей команды рулевой "Локомотива" Марко Николич накричал на судью Павла Кукуяна, за что получил красную карточку.

- В том моменте ничего особенного не произошло. Я поговорил немного с четвертым судьей, и он принял решение, что надо мне показать карточку. Мне удается контролировать эмоции, однако бывают эпизоды, когда их надо показывать. Сегодня был такой момент, - отметил Николич.

Что касается непосредственно матча, то Николич похвалил своих футболистов. При этом сербский специалист подчеркнул, что команда находится в непростом положении из-за потери ряда игроков из-за травм.

- У нас сегодня не было восемь человек, которых можно считать футболистами основы: Мурило, Смолов, Миранчук, Зе Луиш, Баринов остался на скамейке, не было Живоглядова, Игнатьева. Еще одного я забыл. Но ребята молодцы, набрали три важнейших очка. Нам теперь надо сразу думать о следующем матче, хотя он будет через девять дней! Это очень странно. Мы готовили команду к возобновлению сезона для того, чтобы потом не выходить на поле через девять дней? Но что есть, то есть, - сказал Николич.

Прокомментировал итоги дерби один из лидеров "Локомотива" Гжегож Крыховяк, забивший мяч эффектным ударом с 20-25 метров в ближнюю девятку. Несмотря на победу, поляк остался недоволен игрой команды после перерыва.

- В первом тайме мы играли очень хорошо, во втором - очень плохо. Это проблема. У соперника было много ситуаций, когда они могли забивать. Если говорить о нашей атакующей игре, то мы и раньше много ходили вперед, но забивали меньше, - считает Крыховяк. - Что касается моего гола, то когда получил мяч и до ворот было 20-25 метров, нужно было пробить. Будем бить - будем забивать. Все просто.

Неожиданно оступился "Зенит". Питерский клуб принимал "Ростов" (2:2), который за несколько дней до выезда лишился своего лидера Романа Еременко, который расторг контракт с "желто-синими". Фактически против "сине-бело-голубых" Валерию Карпину пришлось выставить новую команду.

Ростовчане могли и вовсе выиграть, если бы не удаление Максима Осипенко во втором тайме. К тому моменту гости вели в счете 1:0, но, оставшись в меньшинстве, пропустили два мяча. Тем не менее "Зенит" не сумел набрать три очка: уже на последних минутах "желто-синие" во второй раз огорчили питерцев и вырвали ничью.

"Железнодорожники" во второй раз по ходу сезона победили ЦСКА

- Первым таймом доволен, за исключением десяти минут, когда играли без мяча практически в своей штрафной. Вторую половину надо рассматривать с точки зрения того, что были в меньшинстве. Однако ребята не опустили руки, бились до конца и заслуженно набрали одно очко, - рассказал Карпин.

Домашнее поражение потерпел "Спартак": москвичи проиграли казанскому "Рубину" со счетом 0:2. "Красно-белым" не помог даже Квинси Промес, который вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.