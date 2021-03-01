Постановление правительства Астраханской области от 26 февраля 2021 года № 52-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложениями исполнительных органов государственной власти Астраханской области и обращением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 26.02.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац шестой подпункта 17.8 пункта 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), изложить в новой редакции:

"проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости места проведения данных мероприятий и при условии соблюдения зрителями социального дистанцирования;".

1.2. Пункт 19 Правил признать утратившим силу

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







