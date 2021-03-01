Четыре человека арестованы по факту коррупции в "Барселоне"

По делу о коррупции в футбольном клубе "Барселона" арестованы уже четыре человека. Правоохранительные органы 1 марта в рамках расследования дела о коррупции, заведенного в отношении бывшего руководства каталонского клуба провели обыски и арестовали несколько фигурантов.

Ранее сообщалось о том, что были задержаны экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, а также бывший генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и руководитель юридического департамента Роман Гомес Понти. По данным издания Marca, общее количество арестованных по этому делу достигло четырех человек.

В полиции заявили, что расследование продолжается уже почти год. Экс-глава клуба и остальные обвиняются в организации кампании, целью которой было опорочить в соцсетях игроков клуба, в том числе Лионеля Месси и Жерара Пике, а также бывших игроков каталонцев.

Бартомеу осенью прошлого года покинул свой пост. Выборы нового президента клуба состоятся 7 марта.