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01.03.2021 23:43
Рубрика: Спорт

Четыре человека арестованы по факту коррупции в "Барселоне"

Текст: Максим Домчев

По делу о коррупции в футбольном клубе "Барселона" арестованы уже четыре человека. Правоохранительные органы 1 марта в рамках расследования дела о коррупции, заведенного в отношении бывшего руководства каталонского клуба провели обыски и арестовали несколько фигурантов.

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Ранее сообщалось о том, что были задержаны экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, а также бывший генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и руководитель юридического департамента Роман Гомес Понти. По данным издания Marca, общее количество арестованных по этому делу достигло четырех человек.

В полиции заявили, что расследование продолжается уже почти год. Экс-глава клуба и остальные обвиняются в организации кампании, целью которой было опорочить в соцсетях игроков клуба, в том числе Лионеля Месси и Жерара Пике, а также бывших игроков каталонцев.

Бартомеу осенью прошлого года покинул свой пост. Выборы нового президента клуба состоятся 7 марта.

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