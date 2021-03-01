Документальные фильмы Кончаловского, Спилберга, Херцога покажут в Сети

Платформа ВГТРК "Смотрим" объявила о том, что в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них - продюсерская работа Стивена Спилберга "Ненависть", картины "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и "Встречи с Горбачевым" Вернера Херцога, "Жертвы Гулага" Марианны Яровской из шорт-листа премии "Оскар". Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.

Напомним, что с февраля на платформе доступна картина "Кресты" - первый российский документальный фильм, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 1 января 2021 года. "РГ" подробно писала о ленте, рассказывающей об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга.

1 марта, к юбилею Михаила Горбачева, на платформе состоится премьера фильма многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию "Оскар" Вернера Херцога "Встречи с Горбачевым". В релизе, присланном пресс-службой ВГТРК в редакцию "РГ", фильм описан так: "Знаменитый режиссер исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. Он беседует с Горбачевым о прекращении холодной войны и объединении Германии, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы".

5 марта первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы станет продюсерский проект Стивена Спилберга "Ненависть". Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя "Оскара" Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти.

С 9 марта на платформе можно смотреть ленту режиссера Андрея Кончаловского "Человек неунывающий", премьера которой состоялась на ММКФ-2020. Это еще одна попытка Кончаловского создать портрет русского человека, после успеха его картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Главные герои - простые люди, которые живут в далеких уголках России.

12 марта на "Смотрим" появится картина Марианны Яровской "Женщины Гулага", вошедшая в шорт-лист премии "Оскар" в 2019 году. Шесть откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов.