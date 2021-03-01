ЕК: Сертификат о вакцинации от коронавируса нужен для поездок по ЕС

Сертификат о вакцинации от коронавируса необходим для обеспечения безопасных поездок внутри Европейского союза. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Он будет основан на медицинских показаниях, но его цель - способствовать безопасным поездкам в ЕС - как туристическим, так и рабочим", - отметил Мамер. По его словам, которые приводит ТАСС, на разработку этого документа уйдет не менее трех месяцев. Как ожидается, проект сертификата будет представлен уже в марте, затем начнется согласование технических деталей. Как заверяет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, документ "будет соблюдать защиту данных, безопасность и конфиденциальность".

Примечательно, что лидеры стран ЕС, согласовав введение сертификатов, пока так и не определились, будут ли они нужны в обязательном порядке для свободного передвижения внутри Шенгенской зоны. Как признал глава Европейского совета Шарль Мишель, вопрос о сфере их применения, скорее всего, останется в компетенции национальных государств.