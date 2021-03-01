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01.03.2021 18:49
Рубрика: Происшествия

ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному

Текст: Владислав Куликов

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление Минюста РФ с просьбой отменить обеспечительные меры в отношении Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

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Как он пояснил, отвечая на вопрос ТАСС, в суд был официально направлен процессуальный документ с просьбой пересмотреть решение и признать неприемлемой ту жалобу, которая была принята. "Там есть ряд совершенно четких ссылок на Конвенцию (о правах человека), на правила суда, которые обосновывают нашу позицию. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", - сказал Михаил Гальперин.

В частности, он отметил, что в решении Страсбургского суда по жалобе Навального не было ни одной ссылки ни на один факт и ни на одну норму Конвенции по правам человека. Как передает ТАСС, Михаил Гальперин на заседании комитета Совета Федерации назвал решение ЕСПЧ об обеспечительных мерах по Навальному беспрецедентным и политизированным. В частности, политизированность решения видна в процессуальных нарушениях.

Ранее Мосгорсуд опубликовал постановление по жалобе на отмену условного срока Алексею Навальному, в котором указал, что ЕСПЧ не вправе давать российским судам указания и вмешиваться в их деятельность.

"Представленное стороной защиты суду апелляционной инстанции решение ЕСПЧ о применении обеспечительной меры и немедленном освобождении Навального, не может быть принято во внимание, поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать судам РФ какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу", - говорится в постановлении Мосгорсуда.

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