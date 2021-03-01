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01.03.2021 13:29
Рубрика: Спорт

Евгений Семененко выступит в составе сборной России на чемпионате мира

Текст: Николай Долгополов
Точно в час назначенный Всероссийский тренерский совет выдал свои четкие рекомендации по составу сборной России, отправляющейся на мировое первенство в Стокгольм. После воскресного финала Кубка России состав этот сомнений не вызывает.
Евгений Семененко. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Евгений Семененко. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Евгений Семененко. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Благодаря удачным выступлениям на официальных турнирах Международного Союза конькобежцев в недалеком доковидном прошлом, наша команда в шведской столице будет самой представительной.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Туктамышева: На чемпионате мира буду кайфовать

Но начнем с мужского одиночного катания - единственного вида программы, где Россия представлена двумя участниками. Это Михаил Коляда и, главный сюрприз, 17-летний Евгений Семененко, как раз и победивший на Кубке страны. Его каскад из четверного и тройного тулупов, два тройных акселя, четверной сальхов не могли не впечатлить судей и членов Тренерского совета. Женя пришел в фигурное катание по нынешним меркам довольно поздно - в пять с половиной лет. Тренировался у известных наставников Светланы Французовой и Олега Татаурова. Но все "фигурные" дороги в Питере ведут к Мишину. У Алексея Николаевича, которому 8-го марта исполнится 80, и его жены Татьяны Николаевны, и тренируется юниор. Показательно или нет, но одну из своих программ Женя посвятил своему тезке - самому знаменитому ученику Мишина Евгению Плющенко.

У женщин (во всех видах фамилии приводятся в алфавитном порядке) в Стокгольм отправятся Трусова Александра, Туктамышева Елизавета и Щербакова Анна.

Парное катание: Бойкова Александра - Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия - Галлямов Александр, Тарасова Евгения - Морозов Владимир.

Танцы на льду: Загорски Тиффани - Гурейро Джонатан, Синицина Виктория - Кацалапов Никита, Степанова Александра - Букин Иван​​​.

Спорт Фигурное катание

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