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01.03.2021 18:00
Рубрика: Общество

Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное

Текст: Ксения Колесникова
Обучение в российских колледжах в ближайшие годы может кардинально измениться. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Фото: предоставлено пресс-службой Минпросвещения Фото: предоставлено пресс-службой Минпросвещения
Фото: предоставлено пресс-службой Минпросвещения

О доплатах кураторам групп за воспитание

- Мы сделали предварительные расчеты. Задачи по воспитанию, по руководству группой, отчасти схожие с тем, что ложится на плечи классных руководителей в школах, сегодня решают более 100 тысяч работников колледжей. Конечно, это должно поощряться. Есть соответствующее поручение.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения
Минпросвещения: Учебники для колледжей будут проходить госэкспертизу

Об экспертизе учебников

- В среднем профобразовании есть два типа учебников: по общеобразовательным предметам и профессиональным дисциплинам. И да, есть проблема: использование учебников в колледжах, к сожалению, закон сегодня регулирует не так комплексно. Колледжи по-прежнему могут использовать любые учебники с любым содержанием, и получается, что содержание одного и того же предмета у 10-классника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос.

О качестве общего образования

- Важно, чтобы колледж был привлекателен не только с точки зрения профессиональных компетенций и современных рабочих мест, но и с точки зрения качественного общего образования. В 2021 году в колледжах, техникумах и училищах мы совместно с Рособрнадзором впервые проводим Всероссийские проверочные работы. Участниками станут студенты первых курсов, поступившие после 9-х классов школы, и студенты, которые завершили обучение по общеобразовательным предметам в колледже.

Прием в колледжи побьет все рекорды

- В 2020 году в колледжи поступили около 1,2 миллиона первокурсников. Исходя из той динамики, которая есть, думаю, что в 2021 году набор "подрастет" еще на 50 тысяч. Примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование. Растет число взрослых людей, которые поступают в колледжи на "короткие" программы и "добирают" себе новые компетенции.

Программы обучения "синхронизируют" с потребностями экономики

- В 10 регионах России мы начали пилотный проект по синхронизации системы подготовки в СПО и кадровых потребностей экономики субъектов. Составили пилотный перечень перспективных приоритетных профессий и специальностей в сфере малого и среднего предпринимательства. Туда вошли оператор станков для обработки металлов, мастер по ремонту автомобилей, повар и другие.

Какие специальности исчезнут, а какие - появятся?

- Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше. Но ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна. Многие программы будут объединены или трансформированы. Другие - переведем на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций по выбору колледжа или студента. Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставим один документ для целой группы профессий. Например, "Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея.

Сроки обучения сократят?

- Зачем учить специалиста 4 года, если за счет более интенсивных и качественных программ его можно выпустить на рынок труда раньше? Жизнь ускоряется, и мы действительно планируем сокращение сроков обучения по отдельным программам. Не радикально, нет. Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев. Это сокращение должно лишь увеличить интенсивность практического обучения.

При колледжах появятся малые предприятия, где студенты смогут зарабатывать

Легко ли студентам колледжа устроиться на практику

- Малые инновационные предприятия на базе колледжей, безусловно, нужны. Я верю, что они приживутся и будут эффективны. Причем не для того, чтобы малый бизнес пришел и за минимум денег использовал инфраструктуру образовательной организации. А для того чтобы студент получил свой первый опыт взаимодействия с рынком, который порой достаточно хищно ведет себя по отношению к молодым специалистам. Чтобы студент получил производственную практику и у него сформировалась определенная финансовая грамотность.

Как изменятся экзамены и дипломы

- В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей. Мы планируем, что такой практический экзамен станет обязательным для всех учреждений СПО. А сами выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой Паспорт компетенций. Это документ, подтверждающий уровень мастерства. Сейчас мы ведем работу по закреплению правового статуса цифрового Паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО.

Полную версию интервью читайте на сайте "Российской газеты".

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