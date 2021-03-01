Постановление правительства Кировской области от 1 марта 2021 года № 102-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области", исключив в пункте 1 подпункт 1.1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 05.03.2021.

И.о. Председателя Правительства Кировской области Д.А.Курдюмов







