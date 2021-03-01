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01.03.2021 19:03
Рубрика: Культура

Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади

Текст: Галина Мисливская

Вопрос об архитектурном облике Лубянской площади в Москве может быть вновь вынесен на голосование, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В РПЦ поддержали мнение мэра Москвы о Лубянской площади

"Рано или поздно придет время обсуждения, как быть с Лубянской площадью. Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта, - сказала она в интервью РИА Новости. - Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе". Матвиенко также считает, что мэр Москвы Сергей Собянин принял верное решение, остановив дискуссию о памятнике. По ее мнению, градостроительные, архитектурные вопросы должны решать сами горожане и городские власти, и при условии, что по ним есть консенсус.

"И мне кажется, что, может быть, формат был выбран не очень точный. То есть, было много же разных предложений, а когда граждан загнали в историю, которая разделяет мнения, разделяет городское сообщество, когда было только два проекта ... Поэтому, мне кажется, Сергей Семенович принял мудрое решение", - заявила глава Совфеда.

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