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01.03.2021 12:54
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил порядок продления выплат на детей с 1 марта

Текст: Елена Манукиян
Выплаты на детей до 3 лет снова будут продлеваться по заявлению, сообщили в Минтруде.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что правила предоставления и условия выплат не меняются, просто прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии.

Фото: Максим Коротченко
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Почти год пособие продлевалось автоматически в беззаявительном порядке. Как рассказали в Минтруде, это помогло минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты и территориальные подразделения Пенсионного фонда в период распространения коронавируса с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Теперь, как и прежде, до начала пандемии, для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Новое назначение последует с момента обращения в уполномоченные органы. Причем, заявление необходимо будет подавать ежегодно, то есть - при достижении ребенком одного года и двух лет. Оно потребуется также в случае смены места жительства семьи.

В Минтруде обратили внимание, что заявительный порядок назначения выплат в период пандемии не отменялся, это значит, что при обращении за ними впервые заявление требовалось всегда.

Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека из средств федерального бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала - на второго ребенка. В 78 регионах действуют выплаты на третьего и/или последующих детей.

В Минтруде напомнили, что эта мера социальной поддержки реализуется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

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