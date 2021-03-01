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01.03.2021 12:57
Рубрика: Власть

Мишустин: Регионы в этом году получат 70,5 млрд рублей на развитие дорог

Текст: Галина Мисливская
Правительство выделило 100 млрд рублей на строительство и ремонт дорог, большую часть этой суммы регионы получат уже в текущем году, рассказал в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что на прошлом заседании правительства было выделено 100 млрд рублей на эти цели. "В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" средства в течение двух лет получат 69 регионов. В том числе бóльшую часть - 70,5 млрд рублей - в этом году", - уточнил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Отдельно он рассказал о ходе модернизации автодорожной инфраструктуры Крыма. "Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост. Также мы дополнительно направили региону 10,5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 км дорог", - проинформировал глава правительства.

"Задача руководителей субъектов Российской Федерации - полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог, чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы, - отметил Михаил Мишустин. "Это важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей малых городов и сел", - подчеркнул он.

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