Мишустин: Регионы в этом году получат 70,5 млрд рублей на развитие дорог

Он напомнил, что на прошлом заседании правительства было выделено 100 млрд рублей на эти цели. "В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" средства в течение двух лет получат 69 регионов. В том числе бóльшую часть - 70,5 млрд рублей - в этом году", - уточнил Мишустин.

Отдельно он рассказал о ходе модернизации автодорожной инфраструктуры Крыма. "Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост. Также мы дополнительно направили региону 10,5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 км дорог", - проинформировал глава правительства.

"Задача руководителей субъектов Российской Федерации - полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог, чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы, - отметил Михаил Мишустин. "Это важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей малых городов и сел", - подчеркнул он.