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01.03.2021 20:34
Рубрика: Экономика

Масло-помалу

На подсолнечное масло могут ввести пошлину для сдерживания цен
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Меньше месяца остается до истечения заморозки цен на сахар и подсолнечное масло, продлевать их не планируется, чтобы не вызвать дефицита. Дальше сдерживать цены правительство готово, в частности, экспортными пошлинами на зерновые и масличные. Производители подсолнечного масла и сами готовы удерживать цены на полках магазинов до нового урожая подсолнечника. От этого они потеряют меньше, чем от экспортной пошлины на масло.
Цены на подсолнечное масло в магазинах пока зафиксированы на уровне 110 рублей за литр. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Цены на подсолнечное масло в магазинах пока зафиксированы на уровне 110 рублей за литр. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Цены на подсолнечное масло в магазинах пока зафиксированы на уровне 110 рублей за литр. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Пока литр подсолнечного масла не может стоить дороже 110 рублей. В случае роста цен на него правительство может принять "необходимые меры по введению регулирования экспорта", сообщил "РГ" представитель минэкономразвития. В ведомстве напомнили, что проект постановления об установлении экспортной пошлины на подсолнечное масло (в размере 15 процентов, но не менее 135 евро за тонну) внесен в правительство 14 декабря 2020 года. Однако пока это решение правительством не принято.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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Сейчас на экспорт отправляется 60 процентов подсолнечного масла. При этом мировые цены на него в январе достигли максимума с 2012 года, оценивают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Потери от возможного введения пошлины на подсолнечное масло в Масложировом союзе оценивают в 19 млрд рублей до конца сезона.

Между тем, оливковому маслу также грозит подорожание. По данным газеты "Коммерсант", поставщики этого продукта направили торговым сетям уведомления о повышении цен. Рост цен может составить 15%. Причина - в снижении урожая оливок в Испании, на которую приходится около половины мирового производства. Сказались неблагоприятные погодные условия. Снизился урожай оливок также в Греции и Италии.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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