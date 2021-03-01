На подсолнечное масло могут ввести пошлину для сдерживания цен

Пока литр подсолнечного масла не может стоить дороже 110 рублей. В случае роста цен на него правительство может принять "необходимые меры по введению регулирования экспорта", сообщил "РГ" представитель минэкономразвития. В ведомстве напомнили, что проект постановления об установлении экспортной пошлины на подсолнечное масло (в размере 15 процентов, но не менее 135 евро за тонну) внесен в правительство 14 декабря 2020 года. Однако пока это решение правительством не принято.

Сейчас на экспорт отправляется 60 процентов подсолнечного масла. При этом мировые цены на него в январе достигли максимума с 2012 года, оценивают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Потери от возможного введения пошлины на подсолнечное масло в Масложировом союзе оценивают в 19 млрд рублей до конца сезона.

Между тем, оливковому маслу также грозит подорожание. По данным газеты "Коммерсант", поставщики этого продукта направили торговым сетям уведомления о повышении цен. Рост цен может составить 15%. Причина - в снижении урожая оливок в Испании, на которую приходится около половины мирового производства. Сказались неблагоприятные погодные условия. Снизился урожай оливок также в Греции и Италии.