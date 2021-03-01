Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра"

Совет Фонда "Круг Добра" станет его высшим коллегиальным органом. Проект указа президента об этом размещен на сайте regulation.gov.ru.

В документе говорится, что именно Совет Фонда будет определять приоритетные направления в деятельности организации, принципы образования и использования имущества. Возглавит его - председатель Фонда, а состав совета определит учредитель, то есть минздрав, и утвердит правительство.

Фонд "Круг добра" создан по указу президента для оказания медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и приступил к работе с 1 января. Он должен обеспечить закупку дорогостоящих и незарегистрированных в стране лекарств, приобретение которых государственными учреждениями невозможно. В составе фонда также есть экспертный совет, его задача - определить перечень заболеваний, которые тяжело лечить без какой-то дополнительной помощи: например, нет нужных лекарств или медизделий, отсутствуют узкие квалифицированные специалисты. Перечень будет регулярно уточняться.

Основная часть бюджета фонда формируется за счет "налога для богатых", то есть, увеличенного до 15% НДФЛ, который платят граждане с доходом выше 5 млн в год. Планируется, что в 2021 году удастся собрать 60 млрд рублей, в результате помощь фонда смогут получить более 4 тысяч тяжелобольных детей.