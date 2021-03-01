Песков отметил сокращение доходов людей во всем мире

Из-за пандемии доходы людей во всем мире уменьшились, и нельзя считать, что в России это более острая проблема, чем в других странах. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Информацию о том, что якобы падение доходов российских граждан по сравнению со средним по миру больше, пресс-секретарь президента считает неверной. "С этими публикациями мы не согласны. У нас другие данные. Выводы, которым пришли авторы, считаем неверными", - заявил он.

"Многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону уменьшения - это очевидно, и это произошло во всем мире", - напомнил пресс-секретарь президента. "Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах, с этим мы не согласны", - сказал Песков.

На вопрос о возможности введения продовольственных сертификатов, пресс-секретарь президента напомнил, что такая мера весьма широко применяется в разных странах, в частности, в США, и это достаточно распространенная практика. В экспертных кругах она обсуждается и в России, сказал он.