Песков прокомментировал слова Байдена про Крым

Крым воссоединился с Россией в соответствии с нормами международного права, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление главы США Джо Байдена о непризнании Крыма российским.

"Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", - напомнил Песков. Это было результатом решения законодательного органа Крыма, в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины, заявил он.

"Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий", - констатировал пресс-секретарь президента. "Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно находится в статусе одного из регионов России", - заключил он.

На вопрос, поднимал ли Джо Байден эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, Песков ответил отрицательно.