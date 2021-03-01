Польские археологи обнаружили 5500-летние мегалитические гробницы

На юго-востоке Польши археологами обнаружено одно из крупнейших мегалитических кладбищ Восточной Европы. На его территории расположено семь гробниц, возраст которых составляет около 5,5 тысячи лет.

Как сообщает издание The first News, гробницы находятся недалеко от деревни Дебяны, которая лежит к западу от города Сандомир. Стены исследованных погребальных сооружений были построены не из камней, как в случае с мегалитическими гробницами, найденными в северной Польше, а из деревянных столбов. Сверху насыпались земляные курганы, а внизу находились погребальные камеры из известняка.

Археологи, работающие на раскопках, считают, что количество сооружений в данной местности может возрасти до 12 гробниц.

"К сожалению, почти все человеческие останки и вещи были удалены из гробниц, когда кладбище все еще использовалось по назначению", - рассказал археолог Марцин Пшибыла.

В марте 2016 года в Западной Померании было обнаружено более десяти монументальных мегалитических гробниц. Захоронение расположено рядом с поселком Долице.

Земляные сооружения сделаны в форме вытянутого треугольника, окруженного большими каменными блоками. Их длина составляет 150 метров, ширина 5-15 метров, а высота около трех метров. На небольших участках археологи обнаружили фрагменты керамики и другие артефакты. Захоронения были созданы в период расцвета культуры воронковидных кубков в V-III тысячелетии до н.э.