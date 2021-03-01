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01.03.2021 15:53
Рубрика: Культура

Польские археологи обнаружили 5500-летние мегалитические гробницы

Текст: Николай Грищенко

На юго-востоке Польши археологами обнаружено одно из крупнейших мегалитических кладбищ Восточной Европы. На его территории расположено семь гробниц, возраст которых составляет около 5,5 тысячи лет.

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Как сообщает издание The first News, гробницы находятся недалеко от деревни Дебяны, которая лежит к западу от города Сандомир. Стены исследованных погребальных сооружений были построены не из камней, как в случае с мегалитическими гробницами, найденными в северной Польше, а из деревянных столбов. Сверху насыпались земляные курганы, а внизу находились погребальные камеры из известняка.

Археологи, работающие на раскопках, считают, что количество сооружений в данной местности может возрасти до 12 гробниц.

"К сожалению, почти все человеческие останки и вещи были удалены из гробниц, когда кладбище все еще использовалось по назначению", - рассказал археолог Марцин Пшибыла.

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В марте 2016 года в Западной Померании было обнаружено более десяти монументальных мегалитических гробниц. Захоронение расположено рядом с поселком Долице.

Земляные сооружения сделаны в форме вытянутого треугольника, окруженного большими каменными блоками. Их длина составляет 150 метров, ширина 5-15 метров, а высота около трех метров. На небольших участках археологи обнаружили фрагменты керамики и другие артефакты. Захоронения были созданы в период расцвета культуры воронковидных кубков в V-III тысячелетии до н.э.

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