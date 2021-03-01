Популярное приложение для Android оказалось очень опасным

Не успела утихнуть шумиха вокруг приложения Barcode Scanner, как эксперты нашли уязвимости в другой популярной мобильной программе - SHAREit.

По данным специалистов Trend Micro, используя SHAREit, злоумышленники могут удаленно выполнять вредоносный код на пользовательском устройстве, воровать личные данные.

В компании подчеркивают, что уязвимости, вероятнее всего, являются непреднамеренными, однако стоит учитывать, что приложение установили на свои устройства более миллиарда человек по всему миру и в 2019 году входило в топ скачиваемых.

Представители Trend Micro оповестили Google об уязвимостях в SHAREit. По имеющимся данным, ошибки в настоящее время устранены, поэтому всем пользователям рекомендуется обновить его через официальный сервис.