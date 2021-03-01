Ученые обсудили приоритеты технологического развития российской авиации

В НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" в онлайн-формате состоялась научно-практическая конференция "Технологическое развитие авиастроения: глобальные тенденции и национальные интересы России". Основной темой стала выработка согласованной научно обоснованной позиции российского научного сообщества, организаций промышленности и воздушного транспорта, органов государственного управления по вопросу стратегии технологического развития отечественного авиастроения в современных условиях.

Были обсуждены ключевые проблемы развития российского авиастроения. В том числе вопросы повышения безопасности и эффективности авиационной техники и воздушного транспорта, снижения вредного воздействия авиации на окружающую среду. Обсуждались возможности развития и перспективы внедрения новых технологий, а также основные приоритеты технологического развития для российского авиастроения на ближайшие пятнадцать лет и другие.

Открыл конференцию генеральный директор НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов, который отметил значение безопасности полетов (и авиационной деятельности в целом), а также охраны окружающей среды как безусловных приоритетов для гражданской авиации и авиастроения. Как в России, так и в мире. Он обратил внимание на то, что в последние годы, в силу исчерпания резервов совершенствования современных авиационных технологий, усиливается тенденциозность нормирования. Ужесточение стандартов и норм зачастую слабо обусловлено объективными соображениями защиты окружающей среды и интересов населения.

- Со стороны стран-лидеров в мировом гражданском авиастроении соответствующие стандарты и нормы становятся инструментом конкурентной борьбы - как между собой, так и с потенциальными конкурентами. Эти процессы политизируются, а их вероятный итог - разграничение мира на технологические зоны, в которых можно будет летать лишь на авиатехнике соответствующего производства, - говорит Дутов.

Он подчеркнул, что эти процессы требуют научного осмысления и отражения в стратегии технологического развития российского авиастроения.:

- Если окажется, что обеспечение конкурентоспособности на внешних рынках не оправдывает потребных затрат на создание соответствующих технологий, следует искать новые - более здравые и реалистичные - мотивы улучшения параметров безопасности и воздействия авиации на окружающую среду. Конкурентоспособность на внешних рынках, как показывает новейшая история - слишком уязвимая и конъюнктурная цель, подверженная политическим рискам.

Как подчеркнул первый заместитель гендиректора НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Василий Шапкин, за последние тридцать лет рост интенсивности и сложности воздушного движения привел к полному переосмыслению концепций построения авиатранспортной системы.

- Если ранее, в условиях относительно низкой интенсивности воздушного движения, основное внимание было сосредоточено на совершенствовании технических и эксплуатационных качеств летательных аппаратов как таковых, то сегодня, когда мы наблюдаем взрывной рост интенсивности воздушного движения, в центре внимания - уже сама по себе авиатранспортная система как единое целое, - заявил Шапкин. - Ключевым также стало безусловное требование интеграции летательного аппарата в единое сложное и насыщенное воздушное пространство, в котором одновременно эксплуатируются дозвуковые и сверхзвуковые летательные аппараты, самолеты и винтокрылые аппараты различной размерности и назначения, беспилотники.

Тему стратегии технологического развития российского авиастроения с учетом международных требований и национальных интересов осветил заместитель генерального директора по стратегическому развитию НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Владислав Клочков. Он отметил, что ужесточение стандартов и норм в гражданской авиации в конечном итоге приводит к увеличению затрат на улучшение характеристик.

- С учетом этих затрат на обеспечение соответствия международным нормам, создание соответствующих им воздушных судов целесообразно только при гарантированно успешном выходе на внешние рынки и экспорте нескольких сотен изделий. Выдержит ли Россия подобную гонку стандартов, и нужно ли в ней участвовать? Много вопросов, на которые нам нужно дать объективный ответ. Но даже если рыночные, конкурентные мотивы соответствия нормам окажутся неактуальными для российского авиастроения, у нас есть и собственные национальные интересы в области защиты окружающей среды, - отметил Клочков.

В ходе пленарного заседания были также обсуждены проблемы сертификации авиационной техники, перспективы развития системы управления воздушным движением в Российской Федерации, вопросы взаимосвязи международного экологического регулирования в области авиации и реальной защиты окружающей среды, а также интеллектуальных технологий построения бортовых комплексов воздушных судов.