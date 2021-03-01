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01.03.2021 13:46
Рубрика: Экономика

Профсоюзы согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию для ряда работников. Об этом говорится в письме заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.

Фото: photoxpress
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Речь идет о периодах профессионального обучения и дополнительного профобразования, когда за сотрудником сохранялось рабочее место и зарплата, отмечает РИА Новости.

Как сообщала ранее "Российская газета", Минтруд направил в правительство проект постановления, который поможет ряду работников быстрее выйти на заслуженный отдых. Новые правила могут затронуть широкий круг работников, в частности учителей, врачей и работников общественного транспорта.

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