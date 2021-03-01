Профсоюзы согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников

Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию для ряда работников. Об этом говорится в письме заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.

Речь идет о периодах профессионального обучения и дополнительного профобразования, когда за сотрудником сохранялось рабочее место и зарплата, отмечает РИА Новости.

Как сообщала ранее "Российская газета", Минтруд направил в правительство проект постановления, который поможет ряду работников быстрее выйти на заслуженный отдых. Новые правила могут затронуть широкий круг работников, в частности учителей, врачей и работников общественного транспорта.