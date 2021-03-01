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01.03.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Производители спецтехники оценили индексацию ставок утильсбора

Текст: Елена Березина
Отечественные производители спецтехники предлагают в течение года вести ценовой мониторинг и анализировать ситуацию на рынке специализированной техники. Об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Юрию Борисову, которое направили ассоциация "Росспецмаш", "Петербургский транспортный завод" и "Объединенная машиностроительная группа" (есть в распоряжении "РГ"). Речь идет о сегментах рынка, где может вызвать наибольшие проблемы индексация ставок утильсбора на спецтехнику. Ранее высказывались опасения, что это вызовет удорожание спецтехники в ряде отраслей (АПК, ТЭК и пр.) и, как следствие, повлияет на стоимость производимой продукции, в частности, сельхозсырья, полезных ископаемых и пр. "РГ" уже писала об этих опасениях.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

На рассмотрении аппарата правительства сейчас находится проект постановления правительства об увеличении ставок утильсбора на специализированную технику. Документ направлен на ограничение субсидированного и бывшего в употреблении импорта, "который уничтожает отечественное машиностроение за счет демпинга и теневых схем поставок", говорится в письме.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Минпромторг разъяснил порядок повышения утильсбора на сельхозтехнику

При введении сбора в 2016 году на переходный период были установлены заниженные ставки, которые в 2020 году уже составляли 1-3% от стоимости новой иностранной техники, то есть "двух-, трех- и даже четырехкратный рост ставок обеспечит нагрузку на импортеров на уровне не более 15%, что соответствует практике промышленно развитых стран", отмечается в письме.

"С момента введения утилизационного сбора в отношении специализированной техники в 2016 году коэффициенты его размера не индексировались, - подчеркивают в Минпромторге. - Утилизационный сбор не оказывает влияние на рост себестоимости производства техники в России и Беларуси. Утильсбор распространяется только на технику, производство которой освоено российскими производителями, имеющими необходимые компетенции и производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса (в части малых тракторов - учитываем возможности Минского тракторного завода)".

Производители отмечают, что вслед за повышением утильсбора пропорционально увеличится стоимость не только импортной, но и российской техники. Во-первых, темпы роста стоимости техники ограничены на уровне официального индекса цен производителей условиями мер господдержки, в том числе промышленных субсидий. Во-вторых, 50-70% строительно-дорожной и коммунальной техники реализуется в рамках госзакупок с фиксированной стоимостью. В-третьих, по большинству видов техники в РФ действуют два и более производителя, то есть цены ограничены внутренней конкуренцией.

Кстати, при введении утильсбора в 2016 году "не наблюдалось ускоренного удорожания импортной техники, что связано с высокой маржинальностью поставок на российский рынок (по нашим оценкам дилерская премия составляет 25-40%) и нежеланием зарубежных компаний уходить с рынка", говорится в письме.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Что будет с авторынком после роста утильсбора

Предлагаемые изменения не приведут к росту цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники отличается высокой степенью конкуренции (минимум 200 российских производителей), отмечают в Минпромторге. "Загрузка отечественных предприятий сейчас не превышает 55% - следовательно, имеется существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке, - полагают в министерстве. - Для увеличения доступности специализированной техники российского производства для потребителей реализуются программы льготного лизинга специализированной техники, льготного кредитования покупателей, а также субсидирования скидок покупателям".

Объем поддержки по этим программам в 2020 году составил более 20 млрд руб. (в 2021-м - 15 млрд), что позволило на льготных условиях реализовать около 73 тысяч единиц спецтехники. По данным производителей, на которые ссылается Минпромторг, доля отечественных комбайнов (зерно- и кормоуборочных) на внутреннем рынке в 2020 году составила 80%, энергонасыщенных тракторов - 99%, тракторов малой и средней мощности - 59%, бульдозеров - 45%, снегоходов - 83%, прицепов и полуприцепов - 60%.

Действие утильсбора за четыре года уже привело к значительному увеличению доли отечественной техники на внутреннем рынке, при этом российская техника в 1,5-2 раза дешевле зарубежной. Дополнительные доходы бюджета, в том числе от индексации ставок утилизационного сбора, будут направлены на расширение действующих мер господдержки спроса, уточнили в Минпромторге. В министерстве уверены, что корректировка ставок позволит свести импорт бывшей в употреблении продукции к минимуму, поспособствует обновлению парка самоходных машин и прицепов, а также позволит российским предприятиям продолжить свое развитие.

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