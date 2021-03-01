Вечная российская тема: отношения с Европой - в очередной раз воспалилась.

Все СМИ растиражировали высказывание Лаврова о "готовности" России "порвать отношения" с ЕС. Вскоре выяснилось, что сказано было совсем не то, в ином контексте и т.д., Песков объяснил, что Россия как раз заинтересована в развитии, углублении и т.д. отношений. Но дыма без огня нет - в данном случае установка СМИ в России и в ЕС воспринять именно такое, "фейковое" заявление, говорит о градусе напряжения. В вечной комбинации двух векторов: "надо продолжать диалог" - "отношения находятся на самой нижней точке", сейчас доминирует второй. А снизу в дно, понятно, уже стучат новые санкции, обвинения, агрессивные оценки...

В такой ситуации нелишне напомнить базовые факторы: их заваливают шелухой споров, но именно они, в конечном счете, определяют отношения Россия - Европа.

Первое. Россия - неотъемлемая и специфическая часть Европы. Демографически - даже сейчас в европейской части России живет 55% общего населения страны, в 19 веке - свыше 80%. Климат в отличие от Зап. Европы - континентальный. Язык - славянский, из индоевропейской группы. Этнически русские - европеоиды, славяне, с татаро-монгольскими примесями. Христиане - православные, в отличие от католиков и протестантов. Словом - да, Европа, но наследники не Западной, а Восточной Римской Империи (Византии).

Все основные события русской истории, как минимум с 16 века - неотделимая часть истории Европы. Конфликты, войны, союзники, противники - все европейские. В 1812, 1941 Европа объединялась "против России". Но Победа России (+ Англии) превращалась не в победу НАД Европой - а в возрождение самой Европы! Уже это доказывает внутреннюю связь Европы и России.

Россия - неотъемлемая и специфическая часть Европы

Вся русская культура - с Кремлями и Петербургом, "золотым" и "серебряным" веком, все ее великие имена - невозможна вне Европы. Но это особая краска в европалитре - поэтому европейцы так ценят и любят русскую литературу, музыку. Все течения мысли - включая славянофилов (последователи немецких романтиков) - европейские. При этом почти все (даже "западники") - с долей иронии или отчуждения относились к Европе. О роли Европы в русской науке, в развитии техники, промышленности, в создании российско-немецкой бюрократии - нечего и говорить.

Словом: карту разрезать легко, Землю - невозможно. Оторвать Россию - историю, культуру, этнос, государство, моды и дискурсы - от Европы, "замкнуть-в-себе" невозможно, потому что влияние Европы не внешнее, а внутреннее, входит в состав "скреп", тут не "фенотип", а "генотип". Но невозможно и "без остатка растворить" Россию в Европе - как лишить человека его личности, сказав, что его уникальный генотип - стандартный набор молекул. Но и Европа "без России - неполная", теряет важную часть своей сущности - своего неудобного и необходимого "собеседника-оппонента".

Если говорить о политике, то можно оценить сегодняшний "размер разрыва". В 1950-е считалась "достижением" сама возможность "мирного сосуществования" антагонистических социальных систем СССР и НАТО. Сейчас такая фраза - при всех перехлестах пиар-гвалта - звучит очень глупо. Кто-то ВСЕРЬЕЗ верит в возможность Войны, ракетной атаки России на НАТО или НАТО на Россию? Взаимное уничтожение, гарантированное обоюдное самоубийство, ради... Да, кстати - ради ЧЕГО? Чтобы в Аду "закончить ТВ-шоу" и "дипломатические споры"? Думаю, НИКТО - ни в штабах, ни в разведках, ни в правительствах, ни в СМИ подобной "возможности" реально не допускает.

Экономически - торговля, инвестиции - Европа главный партнер России с XVI века по сей день. Например, в 2019 прямые инвестиции из ЕС в экономику России составляли 60% общего объема иностранных инвестиций (для сравнения, доля Китая - 11%).

По гуманитарным связям - научные проекты, обучение, лечение, покупки недвижимости - то же самое.

Идеология. Российские дискурсы - либеральные, охранительные, левые, правые - строятся как подражание европейским, как спор с европейскими, как насмешка, попытка преодоления европейских, но неизменно В ДИАЛОГЕ с европейскими (иногда - это внутренний диалог России с "образом Европы"). А вот "без Европы" - ни спорить, ни подражать, ни ругаться - просто не с кем.

Влияние Европы не внешнее, а внутреннее, входит в состав "скреп"

Познаем себя - глядя в Еврозеркало, а то и показывая ему язык. И то и другое - нормально. Ненормально отказаться от зеркала: с чем останемся? Смею предположить, что и для самоидентификации ЕС "русский оппонент" тоже необходим: в противном случае ЕС бы так активно не лез в дела России.

Конечно, это не значит, что всего лишь "милые бранятся - только тешатся" в бесконечных пиар-играх. Пиар - реальная сила, часто выражается в санкциях. Тем не менее "хвост" отличается от "собаки", хотя часто ею и крутит...

Возьмем для примера Германию. Ее политики и СМИ не выходят из дискурса "политическая борьба с авторитарной Россией". Это почти такой же обязательный элемент пиар-программы как борьба за права меньшинств и прочие фигуры политкорректности. Точно также российские публичные политики и СМИ живут в рамках своего дискурса "защиты суверенитета страны от вмешательства ЕС и их агентуры".

Есть энергетический бизнес - взаимный интерес сторон. И в рамках последнего обеим странам нужно завершить СП-2 ... не прекращая обмен пиар-любезностями.

Так что говоря о синусоиде российско-европейских отношений, можно, конечно - законы жанра требуют! - прибегать к сильным выражениям, пафосу, сарказмам и т.д. Но стоит помнить, что мы ОБРЕЧЕНЫ на "симбиоз партнеров-противников".