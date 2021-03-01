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01.03.2021 14:18
Рубрика: Российский автопром

Редкий экспортный кабриолет Lada из Канады выставили на продажу

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

В Москве продают кабриолет на базе ВАЗ-2108, который оценили в 1 300 000 рублей. Примечательно, что данный экземпляр уже выставляли на продажу в 2017 году за 1 000 000 рублей.

Фото: скриншот с youtube.com
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Машина 1993 года выпуска пребывает в идеальном состоянии. Она успела пробежать всего 15 тысяч километров.

Судя по описанию в объявлении на сайте "Авито", автомобиль восстановлен до заводского вида. Все запчасти новые, включая салон.

По словам владельца, к машине прилагается комплект выставочных колёс с резиной ЕХ-85 и экспортными дисками Melber. Сохранились и канадские шильдики.

Кабриолеты ВАЗ-2108 изготавливал канадский дилер марки Lada специально для местного рынка. В 1990-х годах была выпущена лишь небольшая партия таких автомобилей.

Редкая Lada, доставленная из Канады, может похвастать складывающимся тканевым верхом, а также усиленным кузовом с дугами безопасности и оригинальной кормой.

Переднеприводный ВАЗ оснащается 1,5-литровым 75-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru
#Lada