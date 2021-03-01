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01.03.2021 08:56
Рубрика: Экономика

Москва заняла четвертое место в рейтинге по самым высоким зарплатам

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва заняла лишь четвертое место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами - жители столицы в среднем получают 95,3 тысячи рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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В тройку лидеров вошли Магаданская область (средняя зарплата - 127 тысяч рублей), Чукотский автономный округ (117,8 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (96,6 тысячи рублей).

На базе этих данных Фонд развития гражданского общества подготовил исследование "Индекс социального благополучия регионов" по итогам 2020 года. Он рассчитывался как отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины: чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге.

В итоге первое место заняла Магаданская область (прожиточный минимум составляет 23,6 тысячи при средней зарплате в 127 тысяч). На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (20,1 тысяча при 96,6 тысячи), на третьем - Сахалинская область (прожиточный минимум 20,4 тысячи рублей при средней зарплате 85,8 тысячи).

Москва в индексе социального благополучия заняла лишь пятой место - в столице прожиточный минимум составляет 23,8 тысячи рублей при средней зарплате 95,3 тысячи рублей.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва ДФО Магаданская область УрФО ЯНАО ДФО Сахалинская область

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