Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой

На самую высокую зарплату в России (127 тысяч рублей) могут рассчитывать жители Магаданской области. Второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (96,6 тысячи рублей). Замыкает тройку лидеров - Сахалинская область (85,8 тысячи рублей).

Последнее место - у Карелии и Башкирии - 44 тысячи и 38,3 тысячи рублей соответственно. Всего в список вошли 37 регионов, пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказались итоги исследования. При расчете средней зарплаты учитывались многие факторы: структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты.

Что интересно, согласно результатам другого опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", самые высокие зарплаты - в Москве (86 процентов респондентов назвали столицу России). На втором месте с большим отрывом находится Санкт-Петербург (29 процентов). И только семь процентов участников опроса уверены, что достойный доход можно иметь, проживая в Новосибирске и Екатеринбурге.