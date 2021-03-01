Новости

"Душа" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" 07:28
Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой 07:22
Премьер Индии первым привился в ходе второй волны вакцинации от COVID-19 06:54
В Приморье подшефная леопардесса Стивена Сигала выжила после ранения 06:19
Синоптики предупредили о сильных осадках в ряде регионов России 06:18
В Аргентине коронавирусные ограничения продлили до 12 марта 05:30
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта 05:15
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной 04:18
Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок 03:54
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 03:47
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха 02:07
Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси" 01:52
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США 01:44
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области 01:41
В Майами сократят количество знаменитых пальм 01:00
В Британии выявлено шесть случаев бразильского штамма коронавируса 00:55
Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег 00:45
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску 00:22
Клебо посчитал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ 00:03
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным" 28.02.2021
В Москве задержаны автохамы, перекрывшие Варшавку 28.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 07:22
Рубрика: Экономика

Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На самую высокую зарплату в России (127 тысяч рублей) могут рассчитывать жители Магаданской области. Второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (96,6 тысячи рублей). Замыкает тройку лидеров - Сахалинская область (85,8 тысячи рублей).

Фото: iStock
Росстат: Средняя зарплата выросла в 2020 году на 6 процентов

Последнее место - у Карелии и Башкирии - 44 тысячи и 38,3 тысячи рублей соответственно. Всего в список вошли 37 регионов, пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказались итоги исследования. При расчете средней зарплаты учитывались многие факторы: структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты.

Что интересно, согласно результатам другого опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", самые высокие зарплаты - в Москве (86 процентов респондентов назвали столицу России). На втором месте с большим отрывом находится Санкт-Петербург (29 процентов). И только семь процентов участников опроса уверены, что достойный доход можно иметь, проживая в Новосибирске и Екатеринбурге.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Столица ДФО Магаданская область УрФО ЯНАО ДФО Сахалинская область СЗФО Карелия ПФО Башкортостан

Главное сегодня

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир